Jogadores do Botafogo colocam Flamengo como favorito

"A badalação do lado de lá é normal. Afinal, o Ronaldinho foi o melhor do mundo e é um craque. Já o Botafogo nos últimos anos tem chegado desacreditado, mas deu uma resposta diferente dentro de campo. Às vezes nem a torcida nos ajuda, mas o grupo se fortalece e busca a superação. Vamos enfrentar um grande adversário e mostrar quem é o melhor", disse, cheio de confiança, o meia Renato Cajá, destaque da equipe nas últimas rodadas.

Para o grupo botafoguense, o segredo para sair vitorioso do duelo de domingo será anular os valores individuais do rival e fazer sobressair o maior conjunto do Alvinegro.

"O Flamengo contratou jogadores de qualidade, como Ronaldinho e Thiago Neves. A única maneira de surpreender o adversário é marcando muito e o envolvendo. Sempre jogamos com o coletivo e não podemos sair dessa característica", pregou o lateral Alessandro.

Flamengo e Botafogo fazem, no domingo, uma das semifinais da Taça Guanabara, em jogo único. Por ter vacilado no Engenhão no domingo e empatado com o Macaé, o time alvinegro ficou em segundo no seu grupo e agora encara o único time 100% na competição.