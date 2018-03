Jogadores do Botafogo-SP entram em greve Os jogadores do Botafogo fizeram nesta terça-feira greve contra o atraso no pagamento de salários. O clube de Ribeirão Preto, que disputa a segunda fase do Paulista da Série A2, está com dois meses e meio de salários atrasados e por diversas vezes já deu alarmes falsos sobre um possível pagamento. Ainda à noite, a diretoria do clube anunciou uma reunião com os jogadores, na tentativa de sanar os problemas. O lateral-esquerdo Tita é um dos representantes do elenco e já sinalizou que se nada for definido na reunião, o treino de quarta-feira também não vai acontecer. No elenco, há um racha quanto ao pagamento dos salários atrasados. Alguns jogadores estariam dispostos a ceder e receber apenas uma parte do que o clube deve, enquanto outros afirmam que só jogam quando todas as pendências forem pagas. Especula-se que a dívida do time com os jogadores gira em torno de R$ 50 mil. Outro problema que a diretoria do Botafogo enfrenta é quanto uma possível saída do técnico Varlei de Carvalho. O treinador nega, mas há fortes indícios que ele irá se transferir para o Bandeirante, clube que também disputa o Paulista da Série A2. O treinador também não apareceu no estádio Santa Cruz nesta terça-feira, mas alegou problemas pessoais. A estréia do Botafogo na segunda fase da competição está marcada para o próximo domingo, às 18 horas, fora de casa, justamente contra o Bandeirante.