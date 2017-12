Jogadores do Brasil passam dia de folga com familiares Alguns jogadores da seleção brasileira aproveitaram a folga desta segunda-feira para passar o dia com familiares. De acordo com torcedores que passaram a madrugada em frente ao Hotel Kempinski, onde a equipe está concentrada, alguns jogadores, dentre eles Dida, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo e Gilberto Silva, deixaram a concentração por volta das três da manhã e se dirigiram ao Hotel Kronberg, localizado na região de Sthloss, nos arredores de Königstein. Os demais jogadores continuaram no hotel, descansando. A reapresentação está marcada para as 22 horas, de acordo com a CBF. A seleção volta a treinar na manhã desta terça-feira (horário local). A delegação brasileira chegou ao Hotel Kempinski, em Königstein, localizado a 20 km de Frankfurt, por volta da meia-noite deste domingo. Antes, a equipe goleou a Nova Zelândia por 4 a 0, em amistoso realizado em Genebra, na Suíça.