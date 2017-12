Jogadores do Brasil prometem melhorar contra a Austrália A atuação do Brasil contra a Croácia na estréia da Copa, nesta terça-feira, não agradou nem mesmo os jogadores, apesar da vitória por 1 a 0, em Berlim. O consenso geral é que o time tem mais qualidade e que, conseqüentemente, vai subir de produção no Mundial da Alemanha. Aliás, todos prometem melhorar já na próxima partida, contra Austrália, no domingo, em Munique. "Com certeza teremos uma evolução no próximo jogo. A equipe está ganhando ritmo e ainda tivemos a ansiedade da estréia. Contra a Austrália é um jogo para a gente buscar a classificação e também por isso não podemos dar os mesmos espaços que demos nesta estréia", disse o volante Emerson. "O próximo jogo vai ser bem melhor", emendou Kaká. Quem também reforça a teoria da ansiedade por ser o primeiro jogo no Mundial é o volante Zé Roberto. "Estávamos todos ansiosos para jogar e isso influiu na nossa atuação. Falhamos em alguns momentos, mas isso é normal", explicou. Já o zagueiro Juan tratou de lembrar também que a marcação brasileira ainda está se acertando e que nos próximos jogos tudo estará arrumado. "A gente sabia que o jogo seria complicado e estamos satisfeitos. Sofremos algum perigo no começo do segundo tempo, mas seguramos o placar. A defesa mostrou que não está totalmente pronta e ela vai evoluir como todo o time ao longo da competição", avisou. Agora, após a vitória sobre os croatas, todos os jogadores estão de folga. A comissão técnica determinou que a reapresentação será nesta quarta-feira, até às 22h30 (17h30 de Brasília), em Königstein, na Alemanha, onde a seleção está concentrada. A maioria dos jogadores vai seguir nesta terça-feira mesmo para Königstein. Afinal, estão com seus familiares hospedados na região da cidade. Mas alguns deles, de folga, podem passar a noite em Berlim. O time, agora, só volta a treinar na quinta-feira à tarde, novamente no SportPark, em Königstein.