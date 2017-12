Jogadores do Brasil satisfeitos com evolução do time A opinião foi unânime entre os jogadores da seleção brasileira: o time mostrou evolução na vitória sobre a Austrália, por 2 a 0, neste domingo, em Munique, jogando melhor do que na estréia contra a Croácia. Por isso, a idéia é manter o ritmo na partida com o Japão, quinta-feira, no encerramento da primeira fase da Copa, para crescer ainda mais de produção e entrar embalado nas oitavas-de-final. ?A evolução foi nítida. O time jogou bem melhor, cresceu em todos os aspectos. A marcação foi bem e criamos várias oportunidades de gol?, elogiou o meia-atacante Kaká, que entende que a seleção não deve se poupar contra o Japão por já estar classificada. ?Temos que usar o jogo de quinta-feira para continuar crescendo.? Eleito pela Fifa como o melhor jogador da partida, o volante Zé Roberto destacou a força do conjunto brasileiro. ?O time do Brasil não tem só jogadores de ataque. A defesa também é eficiente e conseguimos mostrar isso contra a Austrália?, afirmou o jogador. Cansado por ter ajudado bastante na marcação, Adriano foi substituído por Fred no final do jogo. Mas saiu feliz da vida pelo gol marcado. ?A estréia foi difícil por causa de tudo o que envolvia. Agora foi bem melhor?, admitiu o atacante. Já o capitão Cafu garantiu que a tendência da seleção é crescer na competição. ?Contra a Austrália foi bem melhor?, avaliou o lateral, com a experiência de ter igualado neste domingo o recorde de 18 jogos defendendo o Brasil em Copas - está empatado com Dunga e Taffarel. Enquanto isso, o volante Emerson revelou que a classificação antecipada vai deixar o Brasil mais solto contra o Japão. ?Teremos mais tranqüilidade no próximo jogo?, explicou o jogador, que pode ser poupado pelo técnico Carlos Alberto Parreira na quinta-feira - afinal, está pendurado com um cartão amarelo.