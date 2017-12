Jogadores do Brasiliense estão motivados Além dos jogadores estarem unidos e motivados para a conquista de uma vaga na Série A no Campeonato Brasileiro do ano que vem, o Brasiliense quer uma revanche contra o Fortaleza, na partida de sábado, em Sobral. "Nós estamos decididos e com vontade de vencer este jogo", afirmou o meia Iranildo. É que o time comandado por Edinho foi derrotado no quadrangular final (3x0) pela equipe cearense. E agora, embalados pela conquista de uma das duas vagas de acesso à elite, os jogadores acreditam que vencer o adversário em sua casa vai dar moral ao time. "Todos querem se ajudar dentro e fora de campo", diz o atacante Val Baiano, barrado por Edinho no jogo de estréia da fase final. "O que mais importa, agora, é conquistar a vaga", defendeu. O técnico Edinho, disse hoje que a escalação da equipe deverá ser mantida para o jogo contra o Fortaleza, sábado às 16 horas. "Tudo indica" que deverá ser a mesma da vitória de 2x1 sobre o Bahia na partida de estréia da fase final da Segundona. Como o Fortaleza perdeu o mando de campo, por decisão do STJD da CBF, a partida que seria disputada no Presidente Vargas, em Fortaleza, foi transferida para o estádio Plácido Castelo, localizado em Sobral, no interior do Ceará.