Jogadores do Chivas treinam bem perto do São Paulo O Chivas Guadalajara enfrenta somente na próxima quarta-feira o São Paulo pela Copa Libertadores, no jogo de volta da semifinal do torneio. Mas os dois times ficarão bem próximos até lá: é que a equipe mexicana resolveu treinar na Academia de Futebol da Barra Funda, o Centro de Treinamentos do Palmeiras, nesta segunda-feira à tarde e na terça-feira pela manhã. A distância entre os dois times é de apenas um muro, já que o São Paulo é vizinho - os dois CTs ficam na região da Barra Funda, zona oeste da capital paulista. Para saber o que o outro está fazendo, basta dar uma espiada. Na chegada ao local, antes do começo do treino leve (pois o tempo frio e a chuva fina atrapalham) Oswaldo Sanchez, goleiro do Chivas, disse estar na expectativa de que a partida seja aberta. "Acredito que será um jogo aberto e lindo, com os dois times procurando o gol". A equipe mexicana fica no Brasil até quinta-feira, quando retorna para seu país, independente do resultado da partida de quarta-feira, que acontecerá no Estádio do Morumbi, às 21h45 (de Brasília). O São Paulo joga com a vantagem de poder empatar.