Jogadores do Corinthians aliviados Os jogadores corintianos respiraram aliviados depois da primeira vitória do Corinthians em 2005. Comemoram muito a vitória sobre o Atlético Sorocaba. "Jogamos com a corda no pescoço. Precisávamos ganhar. As pessoas não têm paciência com o Corinthians. Sabemos o que é jogar sob pressão sempre", desabafou Betão. A vitória desta quarta-feira anima ainda mais a diretoria. Mais de quatro mil ingressos já foram vendidos para a estréia de Tevez no sábado, às 16h, contra o América, no Morumbi. A perspectiva aberta com a confirmação que Carlos Alberto também fará a sua estréia só aumentou a confiança dos dirigentes em relação ao público. A diretoria corintiana está tão entusiasmada que a partida deverá ser transmitida ao vivo pela TV Globo para a Capital. "Se vendermos os 63 mil ingressos, não vejo porque não liberar a transmissão", disse o vice de futebol, Andres Sanchez. Se todos os ingressos forem vendidos, a arrecadação ficará próxima de R$ 1 milhão. Só faltou Sanchez jurar que não foi por ordem da MSI que Carlos Alberto não jogou contra o Atlético Sorocaba. "Nós não faríamos isso para valorizar a festa do sábado. Estou garantindo que não. O Carlos Alberto ficou concentrado para o jogo. Não mentiríamos. O fax da Federação Portuguesa não chegou mesmo. Até porque o jogador já foi comprado pela MSI", garantia o vice corintiano. O próprio jogador que dava entrevistas no intervalo confirmava que não houve farsa quando foi anunciado seu nome na escalação e depois retirado. "Eu conversei com o Tite. Ele realmente queria que eu jogasse. Ficou nervoso quando viu que o fax não chegou de Portugal. Eu não pude fazer nada. A minha liberação ficou por conta dos dirigentes. Comigo não tem essa história de ficar esperando festa. O Tite e o time precisavam de mim", resumia, irritado. O argentino Sebá, que treinou nesta quarta em dois períodos, não foi acompanhar a partida entre o Corinthians. A cidade de Sorocaba fica a cerca de 30 km da concentração corintiana, mas ele estava desgastado pelo esforço para jogar no sábado. Preferiu acompanhar pela televisão.