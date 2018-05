Jogadores do Corinthians entram no clima do SuperBowl

O Corinthians entrou no clima do SuperBowl e lançou esta semana, em seu canal no Youtube, desafios com atletas do seu elenco. As imagens foram gravadas no CT do Parque Ecológico e os vídeos fizeram sucesso com o público e já tiveram mais de 14 mil visualizações.

No primeiro vídeo, com ajuda do Corinthians Steamrollers, equipe de futebol americano do Parque São Jorge, Elias e Cássio travam um desafio de cobranças de pênalti com a bola oval usada no futebol americano.

No segundo vídeo, o lateral-direito Edílson tenta quebrar o recorde de field goal mais longo da história da NFL. A marca é de Matt Prater, do Denver Broncos, com 64 jardas.