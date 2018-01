Jogadores do Corinthians esperam apoio Os jogadores do Corinthians têm a certeza de que, com a fase que os dois times estão atravessando, não faltará apoio nas arquibancadas da Vila Belmiro, no domingo, no jogo contra o Santos. "O Santos sempre usou bem a pressão dos seus torcedores jogando em casa. Mas contra o Corinthians será diferente. A nossa torcida, que sempre justificou o apelido de fiel, está animadíssima com a campanha que estamos fazendo. Tenho certeza de que estará também com toda a força na Vila Belmiro", aposta Roger. "O Santos sempre conseguiu resultados significativos em casa porque os torcedores transformam o estádio em um caldeirão. Os jogadores acabam muito mais confiantes do que o normal. Mas contra o Corinthians isso não deverá acontecer, não. A movimentação dos nossos torcedores nos treinamentos já demonstra o que acontecerá na Vila Belmiro", aposta Betão. O técnico Márcio também divide essa confiança com os seus atletas. "Desde os meus tempos como jogador que eu aprendi a admirar essa torcida, que é capaz de fazer coisas surpreendentes. Não importa se o mando é do Santos. Tenho certeza de que pelo menos os nossos torcedores estarão repartindo as arquibancadas da Vila. Além dos torcedores que sairão de São Paulo, na Baixada Santista existem muitos corintianos", aposta o treinador, com seus 14 anos de Parque São Jorge. "Eu só peço desde já que não aconteça briga entre as torcidas. Deixem para os jogadores dentro de campo resolverem qual é o melhor time", pede Márcio.