Jogadores do Corinthians lamentam o empate Se definir o sentimento dos torcedores corintianos era difícil, o mesmo não pode ser dito em relação aos jogadores. Com exceção do atacante Liedson, autor do gol de empate, os demais lamentaram o resultado. Já nos vestiários, enquanto o técnico Geninho buscava explicações na atuação do juiz, os jogadores se mostravam preocupados com a situação da equipe na tabela. ?Estamos vendo alguns adversários se distanciarem cada vez mais. Não podemos continuar perdendo tantos pontos dentro de casa?, afirmou o meia Jorge Wagner. Além de lamentar as oportunidades desperdiçadas, Geninho não poupou o árbitro Luciano Almeida. ?Ele (o juiz) chegou a ser um destaque há mais ou menos dois anos. Mas hoje erra muito em praticamente todas as partidas?, comentou. Porém, a atuação do time também foi alvo do treinador. ?Tivemos um volume muito bom no segundo tempo, mas deixamos de ganhar o jogo no primeiro tempo, quando o Flamengo saía para o jogo e tínhamos o contra-ataque rápido?, analisou. ?Infelizmente criamos e não marcamos.? Já o volante Cocito se mostrava satisfeito com a estréia. ?A tendência é de que, com o passar do tempo, fique mais entrosado e, assim, o rendimento no campo vai melhorar?, afirmou. ?Apesar de tudo, estou bastante satisfeito com o que demonstrei nessa estréia.?