Jogadores do Corinthians vão usar capacete em homenagem a Senna

SÃO PAULO - Para lembrar os 20 anos da morte do piloto brasileiro Ayrton Senna, o Corinthians também vai prestar sua homenagem nesta quarta-feira. Para o jogo contra o Nacional-AM, pela Copa do Brasil, o clube paulista divulgou que os jogadores de Mano Menezes vão subir ao gramado da Arena Amazônia usando réplicas do capacete do ex-piloto da Fórmula 1, que era torcedor declarado do time paulista.

A homenagem ao tricampeão mundial de Fórmula 1 surgiu de uma parceria entre o Corinthians e o Instituto Ayrton Senna, comandado pela irmã do piloto, Viviane Senna. Reconhecido como um dos maiores ídolos brasileiros de todos os tempos, Senna costumava usar a camisa do clube alvinegro por baixo do macacão em diversas oportunidades.

Ayrton Senna foi campeão mundial da categoria mais famosa e popular do automobilismo em 1988, 1990 e 1991. A próxima quinta-feira irá marcar os 20 anos de sua morte. Foi no dia 1º de maio de 1994, após sofrer um acidente no circuito de Ímola, durante o Grande Prêmio de San Marino, quando atuava pela escuderia Williams, que Senna morreu. As imagens do ídolo brasileiro desmaiado no cokpit do seu carro, sem se mexer, ainda está na lembrança de muitos torcedores e aficcionados.