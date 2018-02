Jogadores do Cruzeiro comemoram folga à tarde Satisfeito com o aproveitamento dos jogadores nos treinos em dois períodos que vêm sendo realizados desde a semana passada, o técnico Paulo Autuori ganhou moral entre os jogadores ao cancelar a movimentação marcada para a tarde desta quinta-feira. "A gente vem trabalhando forte durante há quase duas semanas e, como o Paulo falou para a gente, a folga é merecida. A gente tem se esforçado para aprimorar a forma física e o descanso é bem-vindo", disse o atacante Diego Silva, reintegrado ao clube depois de defender Flamengo e Ipatinga no ano passado. Nesta quinta, o treino pela manhã durou mais de duas horas, numa espécie de coletivo disputado por três equipes de nove jogadores em um trecho limitado do campo. Além disso, os jogadores têm lidado constantemente com a chuva, comum em Belo Horizonte no verão. "Está sendo bem puxado, e por causa da chuva fica um pouco pesado às vezes. A bola fica mais pesada e a gente acaba cansando mais", contou o lateral-esquerdo Fábio Santos, outro recém-chegado que trabalhou com Autuori no Kashima Antlers no ano passado, emprestado pelo São Paulo. A folga, no entanto, é curta: nesta sexta os jogadores voltam a treinar de manhã e à tarde, e no sábado Autuori comandará o primeiro coletivo do ano - ainda não divulgou qual será o time titular. No domingo, então, os cruzeirenses poderão curtir o domingo todo de descanso.