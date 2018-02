Jogadores do Cruzeiro esperam chance no time principal Depois de conquistarem o título na Copa São Paulo de Juniores, os jogadores do Cruzeiro esperam ganhar uma chance no time principal, comandado por Paulo Autuori. Oportunidade que foi dada ao atacante Guilherme, artilheiro da equipe na Copinha com sete gols. O jogador deve se integrar nos próximos dias ao time que disputa o Campeonato Mineiro. O próprio Autuori já havia declarado, antes da final, que o atacante, que passou em branco contra o São Paulo, poderia brigar pela posição de titular. Quem também espera ganhar uma oportunidade é o lateral Anderson, que marcou o gol contra o São Paulo. O jogador teve até torcida "organizada" no Pacaembu. "Meus amigos e familiares estiveram me apoiando da arquibancada. Agora, é só continuar com o trabalho e progredir. Fico muito feliz por tudo o que aconteceu." Até o momento, Guilherme é o único que será promovido. Outros nomes só devem ser definidos depois de uma reunião entre Autuori e a diretoria. O treinador até pensou em ir ao Pacaembu para acompanhar os juniores. Porém, ele teve de ficar em Belo Horizonte para treinar o time principal.