Jogadores do Fla já esperam Aldair O zagueiro Fernando, autor do segundo gol do Flamengo sobre o Vitória, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, não marcava desde a Copa Libertadores da América, no ano passado. Por isso, era um dos jogadores mais felizes no treino desta quinta na Gávea. Contou até que já sonha em formar a dupla de zaga com o veterano Aldair, da Roma (Itália) e que está negociando com o clube carioca. "Vi o Aldair jogar e vai ser uma honra se puder atuar ao lado dele. Acho que será uma boa defesa", disse Fernando. O veterano zagueiro da Roma vem conversando com o presidente do Flamengo, Hélio Ferraz, e demonstra o desejo de encerrar sua carreira no clube carioca - seu vínculo na Itália acaba em junho. Nesta quinta-feira, o atacante Edílson treinou bem e participou do coletivo entre reservas e juniores. O jogador, porém, ainda sente a falta de ritmo e não viaja para Goiânia, onde o Flamengo enfrenta o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro. Já Fábio Baiano, recuperado de dores musculares, segue com a delegação, mas deve ficar no banco.