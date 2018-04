Jogadores do Flamengo apostam na chance de título O elenco do Flamengo está otimista na busca pelo título brasileiro. O primeiro a manifestar a confiança foi o astro Ronaldinho Gaúcho, ainda no gramado do Engenhão, após a goleada sobre o Cruzeiro no último domingo. Mas outros jogadores já adotam o discurso de que é possível ser campeão.