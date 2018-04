Jogadores do Fluminense já pensam em 2008

Depois de três dias de folga, os jogadores do Fluminense voltaram a treinar nesta segunda-feira, nas Laranjeiras, para a partida contra o Juventude, sábado, no Maracanã. Ninguém, no entanto, se preocupa muito com o jogo. As atenções dos atletas estão mais voltadas para as renovações de contrato e a lista de dispensas. Nomes praticamente certos na barca tricolor são o dos atacantes Alex Dias e Rodrigo Tiuí e do lateral Jean. Outros ainda estão em situação incerta, como o lateral Carlinhos, que ficou afastado de grande parte da temporada por conta de contusões. Para o jogo contra o Juventude, o meia Soares é dúvida. Ele teve a chance de começar como titular na derrota para o Palmeiras, mas saiu antes do fim com dores no tornozelo esquerdo. A expectativa, porém, é de que ele se recupere a tempo.