Jogadores do Goiás nem acreditam na vitória Nem mesmo os jogadores do Goiás pareciam acreditar que seria possível bater no Santos. "Não esperávamos o resultado (3x0) mas não há dúvida de que entramos determinados em campo, jogamos com aplicação, muita vontade de ganhar este jogo", avalia o centroavante Dimba, que marcou um dos gols da vitória. Para os jogadores do Santos, no entanto, a derrota pareceu algo inexplicável. "O Robinho fez falta, muita falta", disse Elano, após o jogo, querendo se convencer da derrota. "O time deu o melhor, mas não foi o suficiente", avaliou, lembrando que o Santos foi ofensivo mas pecou no detalhe: "Erramos muito na finalização", disse. Reginaldo Araújo acredita que o time viveu duas etapas dentro do mesmo jogo. Primeiro, disse ele, o time se aplicou como pode para criar oportunidades de gol. Mas perdeu chances. Depois, se interessou pelo resultado do jogo do Cruzeiro, no Mineirão, para ver como ficaria sua situação na competição. Se decepcionou. "Eles (Goiás) ainda conseguiram fazer gols que mudaram tudo", acredita. Para Renato, jogador da Seleção Brasileira, o jogo começou bem e equilibrado. "Acreditamos na vitória porque entramos em campo com chances matemáticas em relação ao Cruzeiro", disse Renato. "Mas o time pareceu sentir a ausência do Robinho mesmo jogando tudo o que tínhamos", disse. "Foi um jogo bom onde tivemos boas oportunidades mas não soubemos tirar proveito das situações", analisou. O Santos perdeu até para a escrita: O Goiás nunca perdeu para o Santos, no Serra Dourada, em jogos do Campeonato Brasileiro. Para o técnico Cuca, se o Santos não teve Robinho o Goiás também sentiu a ausência de Araújo. "Os desfalques foram de parte a parte", disse o treinador. Ele explicou que a defesa modificada, nos vestiários, com a entrada do lateral Esquerdinha como terceiro zagueiro atrapalhou um pouco o ataque santista: "O jogo valia muito para nós e apostamos no bom resultado apesar dos desfalques e da potência do Santos", disse o volante Marabá. Nós respeitamos a equipe do Santos, é claro, mas jogamos buscando a vitória e acreditando que seria possível", disse Grafite, que abriu o caminho da vitória. "Durante a semana nós treinamos muitas variações e com este objetivo de surpreender o Santos", disse Cuca. Leão não reclama - Para o técnico Leão, a derrota mostrou as qualidades do adversário mas também ressaltou a campanha positiva do Santos: "Não tenho nada a reclamar deste ano", disse durante entrevista coletiva. "O time merece elogios tanto que é o vice-campeão e o campeonato ainda não acabou", afirmou. Ele criticou, porém, o sistema de pontos corridos: "A fórmula é boa mas o campeonato é longo e com muitos clubes", ressaltou. "Melhor seria reduzir o número de jogos e de equipes para impedir a falência de clubes num ano que tem uma safra maravilhosa de jogadores", avaliou. Leão também garantiu que não se sente frustrado por não conseguir o bicampeonato Brasileiro: "Título? Não é hora de analisar (a perda) mas de aceitar (a vitória do Cruzeiro)", disse o treinador, que evitou comentar sobre a sua Permanência no Santos, ano que vem: "Nós vamos jogar no próximo domingo e vamos com tudo aquilo que temos", disse ele. "Vamos tentar vencer e não vamos dar colher de chá pra ninguém", avisou.