Jogadores do Inter se desculpam e admitem fracasso: 'Fomos muito incompetentes'

"Fomos muito incompetentes". Foi assim que o meia Alex, um dos maiores ídolos da história recente do clube, avaliou o rebaixamento do Internacional para a Série B do Campeonato Brasileiro, quando o time não passou de um empate por 1 a 1 com o Fluminense, na partida disputada em Mesquita (RJ), na rodada final da Série A.

Os outros jogadores do elenco adotaram discurso parecido e se desculparam publicamente com a torcida colorada após o inédito rebaixamento do tradicional time gaúcho. Além disso, eles reconheceram a necessidade de união para a equipe se reconstruir.

"Não tem muito o que falar, apenas pedir desculpas para o torcedor. Ninguém queria isso. Agora vamos trabalhar forte para revertermos isso no ano que vem", declarou Ernando. "Vamos ter que reerguer o Clube para a Série A", apontou Alex.

Com apenas 42 pontos somados em 37 rodadas, o Inter chegou à rodada final do Brasileirão sem depender das suas forças para evitar o rebaixamento. O time gaúcho precisava de uma combinação de resultados - vencer e contar com tropeços de Sport ou Vitória.

Porém, o Inter não conseguiu nem mesmo fazer a sua parte, pois só empatou com o Fluminense. "Deveríamos ter resolvido esta situação antes. Na última rodada é muito difícil", disse o meia Valdívia na saída de campo.