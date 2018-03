Jogadores do Irã levam chibatadas Oito jogadores da seleção de futebol iraniana foram condenados a penas de flagelação e multas por terem freqüentado um bordel na capital do país, Teerã, segundo informações divulgadas pela justiça do país. Os atletas, que não tiveram a identidade revelada, foram denunciados por um vídeo encontrado no local e receberam até 170 golpes de chicote. A prostituição está proibida no Irã desde a revolução islâmica em 1979, mas tem sido praticada nas principais cidades do país e reprimida pela polícia.