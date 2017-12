Jogadores do Japão minimizam as críticas de Nakata Jogadores da seleção japonesa minimizaram nesta terça-feira as declarações do meia Hidetoshi Nakata, que criticou a atuação da equipe na vitória contra Malta por 1 a 0, no último domingo, e disse que a equipe estava precisando de mais "coração". "Nós realmente fomos muito mal contra Malta e ele tem o direito de ficar aborrecido. Não há nada de errado em ele expressar sua frustração", disse o goleiro Yoshikatsu Kawaguchi. Para ele, a equipe realmente tem muito mais a apresentar. "Temos uma semana para colocar tudo em ordem." Para o meia Shunsuke Nakamura, não existe risco de um racha dentro do grupo, provocado pelas críticas do jogador com maior currículo internacional do grupo - Nakata hoje joga do Bolton, mas já passou por vários clubes, entre eles a Roma. "Não foi nada demais, todos nós sabemos o que fizemos de errado e hoje ele já estava normal", disse o jogador, sobre a participação de Nakata nos treinos desta terça-feira. O volante Shinjin Ono disse que não se surpreendeu com a reação de Nakata - "É esse o jeito de Hide-San" - e afirmou que agora a equipe deve focar suas atenções no jogo de estréia na Copa, dia 12, em Kaiserslautern, contra a Austrália. "O primeiro jogo é sempre difícil, mas, se vencermos, podemos alcançar a próxima fase."