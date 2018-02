Jogadores do Milan chegam ao Japão para Mundial de Clubes Trajados com elegantes ternos de seu clube, os campeões europeus do Milan desembarcaram no Japão, nesta quinta-feira, para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Liderados pelo brasileiro Kaká, vencedor da Bola de Ouro na semana passada, os jogadores do Milan atravessaram o aeroporto de Narita, perto de Tóquio, sorrindo e acenando para os fãs japoneses que exibiam as cores do time italiano, o vermelho e o preto. O Milan e o Boca Juniors, da Argentina, ingressam no torneio de sete clubes na fase semifinal, na próxima semana. O time iraniano Sepahan enfrenta o neozelandês Waitakere United na partida de abertura da disputa, na sexta-feira. O vencedor enfrentará o Urawa Reds, do Japão, pelo direito de jogar contra o Milan, sete vezes campeão europeu, no dia 13 de dezembro. A final acontece em Yokohama, no dia 16. O Milan conquistou três vezes a competição intercontinental que antecedia o Mundial da Fifa, em 1969, 1989 e 1990. O Boca Juniors também conquistou o título três vezes, em 1977, 2000 e 2003, nesta última vez superando o Milan nos pênaltis. O capitão do time italiano, Paolo Maldini, em sua última temporada antes de aposentar-se, aos 39 anos de idade, se despediria em grande estilo se o Milan conquistasse o Mundial de Clubes. Times brasileiros venceram as duas primeiras edições da nova versão da disputa. O São Paulo bateu o Liverpool por 1 x 0 em 2005. E o Internacional derrotou o Barcelona pelo mesmo placar, no ano passado. (Por Alastair Himmer)