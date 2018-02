Jogadores do Milan tentam animar Ronaldo Os jogadores do Milan estão tentando manter o sorriso no rosto do atacante Ronaldo, que ainda sofre na recuperação de sua mais recente contusão. O brasileiro é dúvida para a estréia do Milan no Mundial de Clubes da Fifa, em Yokohama, na quinta-feira, devido a uma lesão na panturrilha sofrida há quase duas semanas. "O que chateia ele é que ele não se sente parte do time quando não está jogando", disse o compatriota e companheiro de time Kaká a respeito do atacante. "Durante os treinos nós falamos muito com ele para ajudá-lo a se sentir envolvido. Nós não sabemos quanto tempo ele ficará fora, mas não perdemos a esperança de vê-lo em ação neste torneio." Os atuais campeões europeus enfrentam numa das semifinais do Mundial o vencedor do jogo desta segunda-feira entre o japonês Urawa Reds e o iraniano Sepahan. Ronaldo tinha acabado de retornar de um período de seis meses afastado por uma contusão na perna quando sofreu o problema na panturrilha, durante o aquecimento para uma partida da Liga dos Campeões, em 28 de novembro. "Falamos sempre com Ronaldo, mas nunca mencionamos as lesões", disse Kaká, vencedor da Bola de Ouro de 2007. "A panturrilha dele ainda está doendo, mas a equipe médica está trabalhando para resolver o problema." Ronaldo tem uma carreira marcada por contusões, tendo ficado dois meses inativos por operações nos joelhos, até retornar em grande estilo ajudando o Brasil a conquistar a Copa do Mundo de 2002. Mas o atacante de 31 anos sofreu outras frustrações desde que trocou o Real Madrid pelo Milan no começo do ano. "Ele tem tido azar com lesões", disse o capitão do Milan, Paolo Maldini. "Ele é um jogador de enorme experiência e nós queremos que ele volte o mais cedo possível." O também atacante Filippo Inzaghi alertou Ronaldo para que ele não tenha pressa em sua recuperação. "Sei o que ele está passando e espero que ele se recupere rapidamente", disse Inzaghi. "Ele é uma grande arma para a gente, mas ele só deve voltar se souber que está absolutamente 100 por cento."