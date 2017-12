Jogadores do Mirassol são detidos Os meias Kell e Leonardo, do Mirassol, clube que participa do Campeonato Paulista da Série A3, foram detidos na madrugada do último domingo. Ele foram flagrados adulterando orelhões públicos na cidade, para fazer ligações clandestinas. Um policial militar viu os jogadores no centro da cidade com três chaves que dão acesso aos orelhões. Eles foram libertados na tarde de segunda-feira, depois da intervenção do advogado Elourizel Cavalhieri Neto, contratado pelo Mirassol para cuidar do caso. Como os atletas não possuem antecedentes criminais, poderão responder o inquérito em liberdade. Caso forem considerados culpados, Kell e Leonardo poderão pegar de 1 a 4 anos de prisão. A direção do clube ainda não se pronunciou sobre o caso.