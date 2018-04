Jogadores do Náutico resolvem encerrar greve nesta terça

A greve no Náutico devido falta de pagamento de salários terminou. Os jogadores do time pernambucano resolveram fazer um voto de confiança à diretoria do clube, pois faltam apenas duas rodadas para o final do Brasileirão e a equipe ainda não está livre do risco de ser rebaixada para a Série B. Os atletas retornaram aos treinamentos na tarde desta terça-feira, com a promessa de que tudo será acertado até esta sexta-feira. Os jogadores estavam parados desde a quinta-feira, até segunda. O presidente do Náutico, Ricardo Valois e o vice, Maurício Cardoso, se reuniram com o grupo de jogadores na tarde desta terça-feira e conversaram sobre a situação financeira do clube, além da darem garantia de que o pagamento seria realizado.