Jogadores do Náutico ressaltam a reação A alegria era geral nos vestiários do Náutico no Canindé, em São Paulo. Nem as vaias recebidas pela torcida no final do jogo, após a vitória sobre a Portuguesa, por 2 a 0, tiraram o entusiasmo dos jogadores. O zagueiro e capitão Batata desabafou. ?Todos não acreditavam na gente, mas mostramos nosso valor?. O técnico Roberto Cavalo estava radiante. ?Sempre acreditei no meu time. Agora voltamos à briga e só dependemos de nossas forças. Se tudo der certo, vamos colocar duas equipes pernambucanas na Série A?, disse, referindo-se ao fato de que o Santa Cruz só vai depender da vitória sobre a Lusa para também garantir o acesso.