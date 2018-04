Jogadores do Palmeiras admitem má fase e rendimento abaixo da expectativa

Os jogadores do Palmeiras admitem que a equipe vem decepcionando a torcida este ano e que o desempenho coletivo está muito abaixo da expectativa criada após o título do Campeonato Brasileiro de 2016 e a chegada de reforços milionários bancados pela patrocinadora do clube. Com a derrota por 2 a 0 para a Chapecoense, domingo, no Allianz Parque, pela 21.ª rodada do Nacional, o Palmeiras permanece estacionado nos 33 pontos, 14 atrás do líder Corinthians.

"O sentimento da torcida é o mesmo dos jogadores, tentamos honrar a camisa. As coisas não estão acontecendo da maneira que queremos. Vamos enfrentar a dificuldade. Para encaixar as peças, não é uma conta exata. Não é só contratar bons jogadores que vai ter bom time. As peças não encaixaram", admitiu o zagueiro Edu Dracena.

Para o goleiro Fernando Prass, a sequência de maus resultados abalou a confiança dos jogadores e, consequentemente o desempenho da equipe. "A gente está com uma equipe que rende individualmente abaixo do que pode. Isso reflete no coletivo, no individual e nos resultados. Temos de achar a maneira para tentar reverter a situação no próximo domingo, contra o São Paulo, para retomar a confiança, o bom futebol", disse.

O meia Moisés destacou que é fundamental o elenco reconquistar o apoio do torcedor. Domingo, contra a Chapecoense, o Palmeiras registrou o pior público no ano em partidas oficiais. A derrota foi acompanhada por 21.261 torcedores – antes o menor público foi 21.488 diante do Mirassol, pelo Campeonato Paulista. Os jogadores saíram de campo sob os gritos de "time sem vergonha".

"Temos que aceitar as críticas. Ano passado era só notícia boa, só coisas boas, e a gente conviveu com isso. Agora tem que saber também conviver com críticas e cobranças, ter tranquilidade para que a gente possa sair disso, e a única forma de sair é trabalhando", disse Moisés.

O Palmeiras volta a campo no domingo, quando enfrenta o São Paulo. O jogo será no Allianz Parque.