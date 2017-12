Jogadores do Palmeiras adotam silêncio Os jogadores do Palmeiras optaram pelo silêncio. Nesta segunda-feira, após a reapresentação na Academia de Futebol, ninguém quis dar entrevistas. Pelo menos oito jogadores foram convidados, mas todos se negaram. Nem mesmos líderes do elenco, como Sérgio, Magrão e Pedrinho, quiseram falar. Por trás da recusa, há a insatisfação de serem eles sempre os três que dão explicações na hora da derrota. O técnico Estevam Soares tentou consertar a situação. "Vocês (da imprensa) têm de perdoar os jogadores. Os caras estão abalados com o que aconteceu. Vocês acham que eles não preferiam estar brigando pelo título, como queria a torcida? Esse era o pensamento de todos aqui no Palmeiras." Estevam disse mais: "Eles são a parte mais frágil do processo. Os jogadores ficaram acuados com a pressão da torcida após o jogo, estão assustados. Ficaram sem atitude. Amanhã tudo se normaliza, vocês vão ver." Nesta segunda-feira, no treino recreativo, o atacante Thiago Gentil machucou o braço direito - levou um pisão do goleiro Marcos - e foi ao departamento médico. A princípio, a contusão não preocupa e ele deve ter condição de enfrentar o Goiás, no sábado.