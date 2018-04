Jogadores do Palmeiras afirmam que derrota para o Goiás foi injusta

Os jogadores do Palmeiras apontaram a injustiça para explicar a derrota por 1 a 0 para o Goiás, neste domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Ao sair de campo, o elenco lamentou ter criado mais que o adversário e ter sido punido pelos contra-ataques certeiros dos visitantes, em partida que aumentou o jejum de vitórias da equipe na competição. Em três rodadas, foram dois empates e uma derrota.

"Tivemos muitas chances, não fizemos e fomos castigados no final", explicou o lateral-direito Lucas. "Pior seria se o nosso time não tivesse criado", comentou o atacante Cristaldo. O argentino entrou no segundo tempo e participou do lance de mais perigo do time na partida, quando cabeceou e acertou a bola na trave, ainda quando o placar era 0 a 0. Logo depois, aos 31 minutos do segundo tempo, Péricles fez o gol da vitória.

O resultado negativo fez o Palmeiras deixar o campo sob vaias da torcida. Os 37 mil pagantes não perdoaram o novo tropeço em casa. Na primeira rodada, contra o time reserva do Atlético-MG, o time só escapou da derrota quando Rafael Marques marcou e empatou o jogo em 2 a 2 com um gol no último lance. "A cobrança será assim o ano todo. Isso é bom para a gente acordar e fazer mais dentro de campo. Infelizmente não conseguimos concluir a bola na rede. Futebol é isso. Não conseguimos fazer e eles fizeram", disse o atacante Kelvin, destaque do time no jogo.

Para o volante Robinho, o domínio do Palmeiras na partida foi impressionante. "A gente tinha que ter feito os gols, porque nosso time massacrou a equipe deles. Perdemos as chances e temos que assumir. Não adianta ficar em cima o jogo inteiro e não conseguir marcar", afirmou. Na próxima rodada, o time tem o clássico com o Corinthians, fora de casa, no domingo. Antes disso, recebe o ASA-AL, na quarta, pela Copa do Brasil.