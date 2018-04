Jogadores do Palmeiras afirmam que vitória dá mais confiança para final

Os jogadores do Palmeiras afirmaram na noite desta terça-feira que bater o Alianza Lima, em São Paulo, na Copa Libertadores, foi mais um combustível para a final do Campeonato Paulista, no próximo domingo. Na opinião dos atletas, a vitória por 2 a 0 no Allianz Parque era necessária para confirmar o bom momento da equipe e deixar o ambiente com ainda mais confiança para o novo encontro com o Corinthians.

+ Palmeiras passa fácil pelo Alianza Lima em 'aquecimento' para o dérbi

O Palmeiras venceu o rival por 1 a 0 fora de casa no sábado e recebe novamente o time alvinegro no domingo, para decidir o título estadual. "Poderíamos ter aumentado nosso saldo, mas o mais importante é a vitória. Temos quatro dias para recuperar, é descansar agora, depois dessa bela vitória. Ver o que o Roger [Machado, técnico] vai falar. Temos uma final muito importante pela frente", disse o zagueiro Antônio Carlos após a partida.

O técnico Roger Machado modificou a formação e fez quatro mudanças no time para evitar o desgaste excessivo, nesta noite. O Palmeiras também diminuiu o ritmo e poderia ter aplicado uma vitória ainda maior, principalmente pelo domínio em campo, que por um lado, levou a equipe a relaxar e deixar de pressionar em alguns instantes.

"Nossa partida foi equilibrada na defesa e no ataque. Nos cobramos muito para não deixarmos a concentração de lado", afirmou o meia Moisés.

A equipe terá agora o restante da semana para se preparar para o clássico. Segundo Moisés, o bom resultado contra a equipe peruana e a consolidação da liderança no Grupo H, na Copa Libertadores, são grandes incentivos para a decisão de domingo.

"Será um jogo gostoso de se jogar (contra o Corinthians). Não tem nada decidido, mas no futebol existem três resultados e nós jogamos por dois para coroarmos o nosso primeiro semestre", comentou.