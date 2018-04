Jogadores do Palmeiras comemoram momento da equipe na temporada

SÃO PAULO - Na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem que comemorar cada bom momento que vive. E o atual merece elogios. A equipe vem de três vitórias seguidas, sobre Linense, Tigre e Ponte Preta, e voltou a receber o apoio da torcida num momento crucial da temporada, quando se definem os classificados à segunda fase da Libertadores e do Paulistão.

"Acho que mudou a visão que todo mundo tinha do nosso elenco. Temos uma formação definida agora. Sabemos que futebol é resultado, mas estamos ganhando e jogando bem. Temos uma cara de uma equipe competitiva", comentou o volante Wendel, escalado para conceder entrevista coletiva nesta segunda-feira.

"É difícil começar a temporada com muitas mudanças, mas as coisas foram encaixando. Estamos no caminho certo. Sabemos que ainda não é o que o torcedor quer, mas estamos no caminho certo", completou o jogador.

O meia Tiago Real também falou sobre o bom momento. "Mudou a postura da equipe e a torcida nos ajudou muito nesse sentido, pois nos apoiou desde o início. Quem está no Palmeiras tem qualidade e não chegou aqui por acaso. O Palmeiras é grande e o que precisávamos mudar é a postura, ainda mais nesse ano, em que a cobrança será ainda maior para subir."