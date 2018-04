Jogadores do Palmeiras defendem permanência de Love

Como ainda não conseguiu fechar a transferência para o Flamengo, o atacante Vágner Love admitiu nesta terça-feira que pode defender o Palmeiras na estreia do Paulistão, sábado, contra o Mogi Mirim. Enquanto isso, os demais jogadores do elenco palmeirense defendem a permanência do companheiro.

Veja também:

Vágner Love já admite jogar na estreia do Campeonato Paulista

O volante Pierre revelou que, junto com o grupo, Vágner Love não demonstra preocupação com seu futuro. "Ele está tranquilo, mas quer a definição o mais rápido possível", contou o jogador. "Torço pela permanência do Vágner. Se ficar, ele vai dar a volta por cima."

O zagueiro Maurício Ramos também apoia a permanência do atacante no elenco palmeirense - Vágner Love tem contrato com o clube até o final de junho. "Ele está bem focado no Palmeiras, trabalhando firme e forte. Ele está aqui e tem de honrar essa camisa", disse o jogador.