Jogadores do Palmeiras fazem exames Assustado com a morte do zagueiro Serginho, do São Caetano, o presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, pediu aos médicos do clube que levassem os jogadores da equipe profissional para uma nova bateria de exames cardíacos no Instituto do Coração. "Já levamos um grupo de jogadores e vamos continuar levando outros grupos até o final do ano. E no início da próxima temporada, faremos novos exames", diz Fúlvio Rossetti, um dos médicos do Palmeiras. Um dos atletas que já realizaram novo exame é o atacante Osmar. Apesar de ter sido examinado logo que foi contratado, em agosto, o jogador não se importou de ter que passar por nova bateria de exames. "Essa iniciativa é legal, todo cuidado é pouco. O que aconteceu com o Serginho poderia acontecer com qualquer um de nós.? Osmar disse que não chegou a ficar ansioso para saber logo o resultado do exame, mas admitiu ter ficado aliviado quando soube que estava tudo bem. O atacante surpreende, porém, ao dizer que seguiria na profissão mesmo se um problema tivesse sido detectado. "Eu continuaria a jogar, sim! Se tivesse que assinar um termo de responsabilidade, assinaria. Se eu parasse de jogar futebol, iria fazer o quê?" Vale lembrar que o Palmeiras já afastou um jogador juvenil (o meia Willian, de 17 anos) por descobrir que ele tem problemas cardíacos.