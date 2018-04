Jogadores do Palmeiras fazem homenagem a Prass antes do jogo

Os jogadores do Palmeiras prestaram homenagem ao goleiro Fernando Prass antes da partida contra o Botafogo, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Eles foram para o gramado segurando uma faixa com os dizeres "Força Fernando Prass. Estamos todos com você!" O goleiro voltou para São Paulo na manhã deste domingo e deve passar por cirurgia na terça-feira. A previsão é que ele não atue mais neste ano. Assim, a tendência é que Vagner seja o titular do Palmeiras na sequência da temporada.

Prass foi cortado da seleção na madrugada de sábado para domingo, após sofrer nova fratura no cotovelo direito, o mesmo que operou em 2014, quando ficou cinco meses afastado dos gramados. A decisão de vetá-lo já havia sido tomada durante a tarde, mas somente após a realização de exames médicos mais detalhados ela foi confirmada.

O goleiro sofreu fratura durante o aquecimento no Estádio Serra Dourada para o jogo em que a seleção olímpica venceu o Japão por 2 a 0 - já era certo que ele não atuaria, para ser poupado. Ele sentiu ao levantar o braço para fazer uma defesa. Prass havia machucado o cotovelo direito na segunda-feira, na Granja Comary (Teresópolis). Seu quadro foi evoluindo durante a semana, a ponto de o técnico Rogério Micale ter dito que o jogador só não jogaria contra o Japão para não correr riscos. Mas a nova contusão mudou totalmente o quadro.