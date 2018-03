Jogadores do Palmeiras recuperam confiança Vágner Love e Lúcio quebraram o silêncio após a goleada palmeirense sobre o São Gabriel. O atacante, que marcou o primeiro gol dos 4 a 0 no Palestra Itália, disse que quer esquecer as acusações de que teria sido visto na noite nos dias que antecederam a semifinal do Paulistão contra o Paulista de Jundiaí. Ele também afirmou que o grupo está tranqüilo para a seqüência da Copa do Brasil. A próxima partida será na próxima quarta-feira, contra o Goiás, que eliminou o Brasiliense. "Tivemos uma participação boa. Conquistamos a vaga e fizemos os gols necessários. A partir de agora, o momento será outro", disse Vágner Love. Lúcio não tinha tantos motivos para comemorar a classificação. Vaiado desde o momento em que seu nome foi anunciado no placar eletrônico, o lateral foi xingado pelos torcedores a cada bola perdida. Mas deixou o campo satisfeito. "O São Gabriel estava engasgado. Hoje, o Palmeiras mostrou que não tem que provar nada para ninguém. Admito que deixamos um pouco a desejar no Paulistão, mas agora seguiremos firme na Copa do Brasil." O goleiro Marcos, que após a eliminação do Palmeiras do Campeonato Paulista não quis mais usar a tarja de capitão, que no jogo desta quarta-feira foi entregue ao volante Magrão, criticou a violência do São Gabriel. "Quando os jogadores de times gaúchos chegam junto, dizem que eles têm raça. Mas quando isso acontece com a gente, somos taxados de violentos", afirmou o goleiro. Em seguida, Marcos revelou que as discussões que envolveram membros do grupo esta semana não se refletiram em campo. "Conversamos para o bem de todos. Mas eu não tenho tanto moral assim para ficar dando bronca em meus companheiros." Para Magrão, o Palmeiras recuperou a humildade. "Voltamos a marcar como no ano passado." O resultado deve tranqüilizar a torcida organizada Mancha Alviverde, cujo presidente Jânio Carvalho reuniu-se na noite de terça-feira com o técnico Jair Picerni. "Demos total apoio ao Picerni para tirar o Love e o Lúcio do time na hora que bem entender. Esses jogadores, junto com o Diego Souza (que não ficou nem no banco de reservas contra o São Gabriel), não respeitaram seus colegas na semifinal do Paulistão", acusou o presidente da Mancha.