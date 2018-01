Jogadores do Palmeiras são suspensos por causa de briga O Palmeiras recebeu, nesta sexta-feira, uma péssima notícia da Conmebol. O zagueiro Douglas, o atacante Enílton e o volante Alceu foram suspensos por quatro jogos válidos em competições sul-americanas por causa da briga generalizada com os atletas do Cerro Porteño, no último dia 13, no Palestra Itália, pela Copa Libertadores da América. A entidade máxima do futebol do continente também puniu em quatro partidas José Davaca e Jorge Achucarro, que atuam no time paraguaio. O defensor Carlos Baez pegou seis jogos de gancho. Além das suspensões, a Conmebol multou o Palmeiras e o Cerro Porteño em US$ 10 mil "por conduta violenta de seus jogadores", divulgou a federação em um comunicado oficial. Já a atuação do juiz da partida, o boliviano René Ortubé, será analisada pela Comissão de Árbitros da Conmebol, uma vez que ele expulsou apenas Douglas e Baez após o tumulto. A briga entre os jogadores das duas equipes ocorreu momentos antes do início do segundo tempo. Depois de alguns atletas discutirem no centro do campo, os jogadores começaram a pancadaria. A partida terminou com vitória por 3 a 2 para o Cerro Porteño, mas os paraguaios foram eliminados da competição. Segundo no Grupo 7, o Palmeiras enfrenta na próxima quarta-feira o São Paulo, pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Copa Libertadores.