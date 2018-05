Jogadores do PSG receberão R$ 614 mil por vaga na semi da Liga dos Campeões

SÃO PAULO - O Paris Saint-Germain está a um passo de fazer história na Liga dos Campeões. Com vantagem sobre o Chelsea, o time de Thiago Silva pode perder até por um gol de diferença para chegar às semifinais do torneio. Com a vaga garantida, cada jogador do time receberá R$ 614 mil (200 mil euros).

Segundo o jornal francês Le Parisien, cada atleta do elenco comandado pr Laurent Blanc já reecebeu € 250 mil (R$ 767 mil) até as quartas de final da Liga dos Campeões. No total, foram 100 mil euros para a vaga nas oitavas de final e mais 150 mil euros pela vitória contra o Bayer Leverkusen. O Paris Saint-German bateu o time alemão duas vezes (4 a 0 fora de casa e 2 a 1 no Parc des Princes).

Caso conquiste o título, o prêmio será de R$ 3 milhões para cada jogador. De acordo com a publicação francesa, o time liderado por Thiago Silva também receberá um valor pelo bicampeonato nacional. A quantia será de R$ 1,2 milhões (400 mil euros) para cada atleta. A seis rodadas do fim do torneio, o time da capital da França tem 13 pontos de vantagem sobre o Monaco (79 contra 66). O título pode ser garantido na próxima rodada, contra o Lyon, fora da casa. O rival, por sua vez, enfrenta o Rennes.

A partida de volta contra o Chelsea será disputada nesta terça-feira, em Londres, no Stamford Bridge. Blanc não poderá contra com o craque Ibrahimovic, que deve ficar fora do time por 30 dias devido a uma lesão na coxa direita;

Ainda na terça, o Borussia Dortmund receberá o Real Madrid na Alemanha precisando vencer por quatro gols de diferença. No dia seguinte, Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam após o empate por 1 a 1 na partida de ida. O Bayern de Munique jogará em casa contra o Manchester United no mesmo cenário do clássico espanhol.