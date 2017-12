Jogadores do Real ganham carros de luxo Dentro de campo, as coisas estão ruins. Mas fora dele, não poderiam estar melhores para os jogadores do Real Madrid. Donos de milionários salários, eles receberam um ?prêmio? nesta quarta-feira: cada um deles ganhou um carro de luxo da Audi, patrocinadora do clube espanhol. Depois de perder para o seu maior rival, o Barcelona, no clássico de sábado passado pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid voltou a campo na terça-feira. E, com o empate com o Bayer Leverkusen, complicou sua situação na Liga dos Campeões da Europa. Os resultados na temporada provam que os inúmeros astros do elenco ainda não estão conseguindo, juntos, produzir tudo o que podem. Mas a quarta-feira foi para esquecer todos esses problemas. Afinal, assim como já tinha acontecido em 2003, ano em que foi assinado o acordo entre Audi e Real Madrid, os jogadores do time espanhol ganharam o carro - o ?presente? anual faz parte do contrato. Foram 22 automóveis de luxo, entregues no circuito de Jarama, em Madri. Os principais jogadores do elenco - Raúl, Ronaldo, Zidane, Figo e Beckham - receberam o modelo A8, que vale 120 mil euros (cerca de 450 mil reais). Os demais ganharam um A6, como foi o caso de Roberto Carlos - apenas três deles optaram pelo modelo conversível (Guti, Morientes e Mejía). Os jogadores ainda tiveram uma hora de aula, sobre segurança e condução, com instrutores da Audi. E depois, puderam sair de carro novo para mais um treino do Real.