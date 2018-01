Jogadores do Real Madrid repetem desafio de faltas do game Fifa 17 na vida real

Os jogadores do Real Madrid participaram de um desafio de cobranças de falta simulando o desafio de habilidades do game Fifa 17. Os atletas foram divididos em dois times: Espanha e Resto do Mundo. Desta forma, Asensio, Carvajal, Lucas Vasquez e Ruben Yanez duelaram com James Rodriguez, os franceses Varane e Benzema, além do costarriquenho Keylor Navas.

O objetivo dos jogadores era alcançar a maior pontuação possível acertando alvos colocados em um gol, que reproduziam exatamente os elementos presentes no tradicional jogo produzido pela empresa Electronic Arts.

Confira quem levou a melhor:

Em outubro, a EA já havia convidado diversos jogadores da Major League Soccer para repetir no campo que fica na sede da empresa em Vancouver as tarefas que são exigidas no Fifa 17.