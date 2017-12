Jogadores do Santos aprovam "folga" O Santos sabe que perder pontos daqui para a frente pode ser fatal para sua pretensão de conquistar o título brasileiro deste ano. Por conta disso, os jogadores estão passando esta semana por um período de recuperação física, com treinos mais leves. Nesta sexta-feira, porém, com o retorno do técnico Vanderlei Luxemburgo do Equador, o treinamento já será mais específico para o jogo de domingo, contra o Criciúma. Os jogadores aprovaram o esquema adotado pelo treinador, que dividiu o time em dois, levando os reservas para o desgastante jogo contra a LDU, na quarta-feira, em Quito, pela Copa Sul-Americana. "Foi bom", admitiu o lateral-esquerdo Léo, esclarecendo que não houve folga: "Treinamos normalmente, com muita seriedade, pois estamos na reta final do campeonato e não podemos descuidar porque os primeiros colocados estão muito embolados". Deivid lembrou que a prioridade do time foi desde o início o Brasileiro. "É um campeonato que chama a atenção, que leva à Libertadores, enquanto a Sul-Americana não dá esse ganho. Mas já que estamos bem nessa Copa também, vamos trabalhar para conquistar os dois títulos", disse o atacante. Ainda não se sabe qual o time que Luxemburgo irá colocar em campo no jogo de volta contra a LDU, quarta-feira, na Vila Belmiro, em que o Santos precisa vencer o adversário por uma diferença de dois gols para se classificar para a semifinal da Sul-Americana - perdeu no Equador por 3 a 2. É mais provável que ele volte a escalar uma equipe mista e deixe os principais jogadores do elenco no banco. Para Ricardinho, a parada no meio da semana foi importante. ?Aproveitamos bastante para treinar nosso aprimoramento físico e técnico e não podemos perder o foco da preparação para o jogo contra o Criciúma, muito importante para nós", revelou. Ele também avisou que é muito difícil jogar em Criciúma. "Eles já estiveram na liderança, perderam algumas partidas, mas sabemos que é complicado. Como precisamos da vitória para chegar ao título, só podemos pensar nisso, temos que superar todas as dificuldades", explicou Ricardinho.