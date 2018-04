Jogadores do Santos consideram derrota injusta no Maracanã

Os jogadores do Santos consideraram injusta a vitória do Flamengo, no clássico deste domingo, no Maracanã. Rodrigo Tabata reconheceu que seu time foi superior, criou mais jogadas de perigo, mas que falhou no único gol da partida. "Foi um vacilo da equipe. Depois de um bate-rebate, a bola sobrou para o Souza livre. O Flamengo teve sorte." Veja também Flamengo bate o Santos com recorde de público no Brasileiro Tabata não quis apontar ninguém especificamente como culpado do lance decisivo. "Foi uma falha coletiva." Ele lamentou as oportunidades desperdiçadas pelo Santos, principalmente no primeiro tempo. "Sabíamos que o jogo seria difícil, complicado. Mas lutamos o tempo todo." Para Rodrigo Souto, o Santos tem todas as condições de garantir a classificação para a Libertadores - vai enfrentar Paraná e Fluminense. "Serão jogos difíceis, mas vamos alcançar nosso objetivo." Ele também reclamou dos erros de finalização do Santos. "As melhores oportunidades foram nossas. Mas não conseguimos concluir bem." Souto, porém, fez elogios ao adversário. "Seguraram o jogo muito bem."