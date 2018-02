Jogadores do Santos entram em concentração no retorno O retorno do grupo de jogadores do Santos aos treinamentos, nesta quarta-feira (3/1), será intenso. De acordo com a programação divulgada pela comissão técnica, todos devem estar no CT Rei Pelé às 16h30, para entrar em concentração total, pois só sairão de lá após o treino do sábado à tarde. A intenção do técnico Vanderlei Luxemburgo e dos funcionários do Santos é trabalhar a parte física e técnica nestes três dias do começo da pré-temporada. Todos ficarão concentrados no Hotel Recanto dos Alvinegros, que fica dentro do centro de treinamentos, em Santos. O time quase foi para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mas a negociação não deu certo. Quem é aguardado com expectativa maior é o meio-campista Zé Roberto. Ele foi o único a não participar da avaliação realizada nos últimos dias do mês passado, pois ganhou uma folga prolongada por ter disputado a última Copa do Mundo (na Alemanha) e não ter tido férias. Junto com Zé Roberto, as novidades os últimos reforços: o zagueiro Antônio Carlos, o também zagueiro Adaílton e o volante Rodrigo Souto (que só serão apresentados para os jornalistas na quinta). O time trabalha para a estréia do Santos no Campeonato Paulista, no dia 17 de janeiro, contra o Grêmio Barueri, no Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP).