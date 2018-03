Jogadores do Santos rezam após derrota Logo após o apito final, os jogadores do Santos se reuniram no gramado para uma oração. O volante Paulo Almeida era o mais emocionado do elenco. Enquanto os santistas rezavam o Pai Nosso e a Ave Maria, ele chorou como uma criança. Perder o título da Libertadores em casa, para o Boca Juniors, foi uma decepção muito grande para os Meninos da Vila. Fábio Costa, de cabeça quente, evitou qualquer cumprimento dos adversários, queria se reunir com o restante do elenco santista no centro do campo. Queria dizer aos companheiros que "jogaram muito, fizeram todo o possível, mas dessa vez não ganharam, paciência". O meia Diego e o volante Renato, chateados, encontraram força no grupo para parabenizar o adversário. "Chegamos a um lugar (à final) muito difícil de chegar e perdemos para um time vitorioso, acostumado a decisões", disse Renato. "Saímos de cabeça erguida. A gente sabia que não podia levar o contra-ataque, mas acabamos levando um gol assim. Da próxima vez é a nossa vez", afirmou Diego. Para o técnico Leão, a perda da Libertadores não significa a interrupção do ciclo vencedor dos Meninos da Vila. O técnico, que prometeu manter a cumplicidade com os seus jogadores qualquer que fosse o resultado, cumpriu sua palavra. Entrou no vestiário santista após o jogo com a cabeça erguida e exigiu o mesmo de seus jogadores. No fundo, ele sabia que não seria fácil reverter a desvantagem de dois gols, mesmo tendo o apoio de quase 80 mil santistas no Morumbi. No seu discurso particular só para os jogadores Leão avisou que o roteiro não pode mudar por causa da derrota para o Boca. Mais do que uma satisfação para a torcida, o grupo precisa dar uma resposta a si mesmo, vencendo o Campeonato Brasileiro.