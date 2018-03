Jogadores do São Caetano de "castigo" Expulsos contra o Figueirense na última rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Serginho e o ala-esquerda Zé Carlos ganharam um castigo do técnico Mário Sérgio. Como não vão poder atuar diante do Atlético-MG, sábado, às 16 horas, os dois vão reforçar a equipe B, que disputa um quadrangular no final de semana juntamente com América, de São José do Rio Preto, Mirassol e Olímpia. Para seus lugares, o treinador já começa a pensar nos possíveis substitutos para enfrentar o Atlético, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. A maior novidade para este jogo deve ser o experiente Elivélton. Contratado junto à Ponte Preta no dia 3 de abril, o jogador ainda não fez sua estréia em virtude de uma contusão. Recuperado, o treinador confia na sua experiência para se reabilitar da derrota para os catarinenses na última rodada. Além dele, o zagueiro Tiago, que veio do Paulista dois dias antes, também deve vestir pela primeira vez a camisa azul do time do ABC. Além das novidades dentro de campo, fora dele a diretoria resolveu fazer uma promoção para atrair o torcedor e a arquibancada descoberta, que custava R$ 15, passou para R$ 10. "Esperamos, com isso, contar com o apoio de nossos torcedores neste difícil compromisso", comenta o presidente Nairo Ferreira de Souza, lembrando que as crianças com idade entre 5 e 12 anos, acompanhadas dos pais, não pagarão ingressos.