Jogadores do São Caetano priorizam Paulista Mesmo precisando da vitória sobre o The Strongest, nesta quinta-feira, para seguir na Copa Libertadores da América, os jogadores do São Caetano não escondem que a maior preocupação é mesmo o jogo de domingo, contra o Paulista, no Pacaembu, em que o clube pode ser campeão estadual. O lateral-direito Anderson Lima, por exemplo, preferia nem jogar na Bolívia, para se poupar. "Nosso time vem de um ritmo muito forte, com jogos desgastantes não só na parte física como psicológica. Eu preferia ficar de fora deste jogo", disse o jogador, que ainda aguarda uma definição do técnico Muricy Ramalho. O atacante Fabrício Carvalho tem a mesma opinião. "Estou cansado. Na última semana fizemos três jogos e não foi fácil. Eu também prefiro ficar de fora", avisou o jogador. Muricy reconhece o cansaço de alguns jogadores do elenco, mas é cauteloso ao analisar a situação. "Se daqui a pouco eu deixar todos à vontade, talvez ninguém queira jogar. Então precisamos conversar bastante", afirmou o treinador.