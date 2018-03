Jogadores do São Paulo admitem abatimento

Os jogadores do São Paulo admitiram que o abatimento da equipe pela eliminação da Libertadores para o Fluminense influenciou no empate por 1 a 1 com o Coritiba. "A gente tenta não lembrar, mas é algo recente, não tem jeito. A equipe sentiu demais", afirmou Jorge Wagner. "Tivemos a chance de mostrar que estávamos recuperados, mas não conseguimos." Veja também: Classificação Calendário / Resultados Sob vaias, São Paulo empata com o Coritiba pelo Brasileirão Ouça os gols - Rádio Eldorado/ESPN - AM 700 O mesmo discurso adotou o zagueiro Alex Silva. "É duro para esquecer, foi muito doloroso, mas poderia ter sido pior, poderíamos ter perdido hoje (ontem)", admitiu o defensor. Para Jorge Wagner, o São Paulo precisa reagir imediatamente. A próxima partida será o clássico contra o Santos, no domingo, na Vila Belmiro. "Vamos ter uma semana para esquecer. Temos que reagir o mais rápido possível", alertou o jogador. "É o momento de colocar nossa cabeça no lugar, se unir. Só nós podemos sair desta situação." O artilheiro Borges - que estaria sendo sondado por clubes do Leste europeu - aproveitou o gol para desabafar. "Estou no São Paulo há um ano e meio, fiz 24 gols e ainda não sou titular", afirmou. "Quando fico fora, respeito meu companheiro. Mas ninguém faz 24 gols à toa, espero fazer ainda muitos mais. Fico feliz de ter voltado e com o gol."