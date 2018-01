Jogadores do São Paulo culpam o árbitro Os jogadores do São Paulo reclamaram muito da atuação do árbitro Paulo César de Oliveira, após a derrota por 2 a 1 para o Santos, na noite deste sábado, no Morumbi. O capitão Rogério Ceni, embora de forma educada, foi duro na contestação ao árbitro. Terminada a partida, atravessou o campo normalmente, deu um abraço em Fábio Costa e chegou ao árbitro. Cumprimentou o juiz e depois reclamou do lance do segundo gol do Santos. ?Só peço que você veja o que aconteceu na televisão. Está muito claro que o Robinho ajeitou a bola com a mão e daí saiu o gol. Olha na televisão, Paulo César. Só isso que te peço?, reclamou o são-paulino. Com os repórteres, falou também do primeiro gol do Santos. ?O lançamento foi para o William. Toda a jogada foi centrada nele, objetivada para ele. Aí o bandeirinha deu o impedimento e o Paulo César diz que não foi. Falou que o William não estava na jogada. Foi um erro grande. Marcou o escanteio e na cobrança, eles fizeram o gol.? Para continuar as críticas, dedicou um elogio a Paulo César. ?Ele é um dos melhores árbitros do Brasil, não tem dúvida, mas hoje ele foi muito mal. Prejudicou demais o nosso time.? Ricardinho, ainda na saída do primeiro tempo, reclamou da expulsão de Carlos Alberto. ?Não foi nada. O Carlos Alberto se enroscou com o Robinho e foi expulso. Não era preciso.? O meia explicou também a sua saída. ?Eu estava bem fisicamente, sem nenhum problema. Daria para continuar até o fim do jogo, como tenho jogado sempre. Foi uma opção tática e não tenho nenhuma explicação. As perguntas devem ser dirigidas ao Rojas.? Luís Fabiano, que chegou aos 23 gols e aumentou sua distância na artilharia ? Dimba tem 21 ? teve uma explicação simples para a derrota. ?Lutamos muito, fomos valentes, mas faltou sorte. Infelizmente, não deu certo.?