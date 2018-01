Jogadores do São Paulo dedicam classificação ao técnico Osorio Os jogadores do São Paulo dedicaram a vitória por 3 a 0 sobre o Ceará, que garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, ao técnico Juan Carlos Osorio. Descontente com a diretoria, o colombiano havia cogitado pedir demissão após a derrota para o Flamengo. Mas, após uma reunião com os cartolas, acabou decidindo continuar. Na saída de campo, vários jogadores dedicaram o triunfo por 3 a 0 ao colombiano.