Jogadores do São Paulo destacam 'determinação' em vitória sobre o Corinthians

Para os jogadores do São Paulo, a postura aguerrida do time foi determinante para a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, neste domingo, no Morumbi, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista. Com um triunfo, a equipe jogará por um empate quarta-feira, em Itaquera, para garantir vaga na final do Estadual.

"A nossa determinação durante o jogo todo foi o que nos fez vencer. A única maneira de vencer esse jogo era essa, brigando por cada bola", disse Petros.

O atacante Nenê, autor do gol que garantiu a vitória do São Paulo, destacou a mudança de comportamento da equipe desde a chegada do técnico uruguaio Diego Aguirre. "Acredito que foi uma das nossas melhores partidas, a do São Caetano também foi boa. Atitude, intensidade nos 90 minutos acreditando na nossa capacidade. Faltava isso. Estamos no caminho certo", disse.

O São Paulo não derrotava o Corinthians em um jogo eliminatório desde maio de 2002, quando ganhou por 2 a 1 na semifinal da Copa do Brasil. Desde então, o time amargava oito derrotas e quatro empates.

Outro jejum que o São Paulo espera quebrar na quarta-feira é o de vitórias em Itaquera, onde o time nunca venceu o Corinthians desde a inauguração do estádio, em 2014. "Um empate já dá a vaga, mas tabus servem para serem derrubados", disse Petros.