Jogadores do São Paulo esperam por mudanças no grupo após goleada

SÃO PAULO - Os jogadores do São Paulo expressaram no rosto e nas palavras todo o descontentamento por causa da saída precoce na Libertadores. No desembarque da equipe, nesta quinta-feira, um dia após a goleada sofrida para o Atlético-MG, poucos se arriscaram a falar e deixaram para diretoria e comissão técnica a responsabilidade por possíveis mudanças. Luis Fabiano não quis entrar no mérito se uma alteração no rumo é necessária. "Isso tem de ver com a diretoria, não é comigo", resumiu, mostrando que o ambiente no grupo não é dos mais animados.

O atacante considera o elenco forte e acha que o time poderia ter ido até o fim na competição sul-americana. "O São Paulo sempre entra para ir longe", explicou, sem querer se alongar no assunto. Ele ouviu ecos inclusive no capitão da equipe, Rogério Ceni.

"Para o Brasileiro teremos praticamente uma pré-temporada para preparar o time. Não sei o que a diretoria entende em relação ao grupo. O Brasileiro é de pontos corridos, longo, vai até dezembro. Dentro disso temos Recopa, Copa Suruga e Copa Sul-Americana. Tem de fazer uma análise do que é necessário para reforçar o grupo", comentou o goleiro, que preferiu não anunciar se foi sua última Libertadores. "Não quero falar sobre isso de cabeça quente."

Para o restante da temporada, não está descartada a saída de alguns atletas. Luis Fabiano interessa ao futebol árabe e o experiente zagueiro Lúcio ainda não convenceu muitos conselheiros, apesar de contar com a confiança do presidente Juvenal Juvêncio. O volante Denilson, que está emprestado pelo Arsenal, deve ser devolvido para a equipe inglesa no meio do ano. "Temos de pensar no Brasileiro agora. E, para acalmar, só ganhando o título", disse.